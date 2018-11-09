Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Историю развития рынка закупок расскажут москвичам

9 Ноября 2018 в 15:40
Историю развития рынка закупок расскажут москвичам

Москвичам и гостям столицы расскажут историю возникновения и видоизменения рынка закупок столицы. Участие в проекте «Поставщики Москвы: история в лицах» бесплатно. Желающие прослушают цикл лекций, что позволит им в будущем прогнозировать события, которые повлияют на финансовый рынок.

Проект стартует 10 ноября в 13:00 в павильоне Умный город на ВДНХ. Первая лекция будет посвящена истории создания и развития самых знаменитых магазинов столица XIX века, куда поставляли продукцию в том числе поставщики Императорского двора. Для участия нужно зарегистрироваться.

Организатором проекта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.