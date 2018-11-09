Историю развития рынка закупок расскажут москвичам

Москвичам и гостям столицы расскажут историю возникновения и видоизменения рынка закупок столицы. Участие в проекте «Поставщики Москвы: история в лицах» бесплатно. Желающие прослушают цикл лекций, что позволит им в будущем прогнозировать события, которые повлияют на финансовый рынок.

Проект стартует 10 ноября в 13:00 в павильоне Умный город на ВДНХ. Первая лекция будет посвящена истории создания и развития самых знаменитых магазинов столица XIX века, куда поставляли продукцию в том числе поставщики Императорского двора. Для участия нужно зарегистрироваться .

Организатором проекта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.