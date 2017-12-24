Исторический павильон «Дом культуры» вновь открылся на ВДНХ

На ВДНХ открылся после реставрации павильон №84. Двери исторического павильона «Дом культуры» в субботу торжественной распахнул мэр Москвы Сергей Собянин.

На открытии присутствовали дети из многодетных и малообеспеченных семей Северо-восточного округа столицы. Для них в открывшемся павильоне было устроено праздничное представление. Глава города поздравил ребятишек и их родителей с наступающими праздниками.

Обращаясь к присутствующим, градоначальник отметил, что на ВДНХ ни на минуту не останавливаются работы по реконструкции и реставрации памятников культуры, одним из которых является павильон №84.

«За свою историю, за свои 60 лет он не изменил своего назначения. Единственное, что он, конечно, пришел в значительную ветхость. Мы провели реставрацию, и сегодня здесь снова жизнь. Здесь много детишек, много людей, которые пришли для того, чтобы получить заряд бодрости, знаний, культуры. Этот Дом, я надеюсь, будет культурным центром ВДНХ», - сказал Собянин.

Он выразил благодарность реставраторам и пожелал всем отличного настроение и удачи в Новом году.

Добавим, что при реставрации был восстановлен фасад здания, лепнина внутри и снаружи. Также рабочие переложили коммуникации и приспособили помещения к современным условиям. В отреставрированном павильоне будут проводиться культурно-досуговые и образовательные мероприятия, а также работать секции и кружки для детей, сообщили в мэрии Москвы.