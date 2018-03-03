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Источник: В РФ завершились испытания ядерной энергетической установки для ракет

3 Марта 2018 в 22:31
Источник: В РФ завершились испытания ядерной энергетической установки для ракет

Как сообщил СМИ источник в военно-дипломатических кругах, в России уже завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы.

Отмечается, что этими технологиями в настоящий момент обладает только Россия.

Источник подчеркнул, что утечка информации на Запад о «тщетности их попыток нейтрализовать своими» системами ПРО российское вооружение была сделана намеренно, чтобы заставить западных коллег «спуститься с небес на землю» и сесть за стол переговоров.

«Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наших сигналов и серьёзно просчитались», — сказал источник.

Он добавил, что теперь Запад оказался в позиции догоняющего, что значительно отразится на карманах их налогоплательщиков.

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