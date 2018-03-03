Источник: Утечка данных по «Сармату» в 2007 году была запланирована

Утечка сведений о новейшем российском ракетном комплексе «Сармат», случившаяся в 2007 году, была допущена специально для США. Как рассказал военно-дипломатический источник, Кремль таким способом предупредил Штаты, что создание глобальной системы ПРО ни к чему не приведет.

«Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет», — заключил источник, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее источник сообщал, что у Запада нет защиты от российского комплекса «Кинжал», который способен развить скорость больше 10 махов.

О новых российских вооружениях президент РФ Владимир Путин рассказал 1 марта в рамках своего послания Федеральному Собранию.





