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Источник: Утечка данных по «Сармату» в 2007 году была запланирована

3 Марта 2018 в 18:10
Источник: Утечка данных по «Сармату» в 2007 году была запланирована

Утечка сведений о новейшем российском ракетном комплексе «Сармат», случившаяся в 2007 году, была допущена специально для США. Как рассказал военно-дипломатический источник, Кремль таким способом предупредил Штаты, что создание глобальной системы ПРО ни к чему не приведет.

«Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет», — заключил источник, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее источник сообщал, что у Запада нет защиты от российского комплекса «Кинжал», который способен развить скорость больше 10 махов.

О новых российских вооружениях президент РФ Владимир Путин рассказал 1 марта в рамках своего послания Федеральному Собранию.


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