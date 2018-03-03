Источник: У США нет защиты от российского «Кинжала»

Все позиционные районы американской ПРО, военно-морские группировки и батальонные группы теперь стали очень удобными мишенями, потому что защиты против новейшего российского вооружения не существует. Такое мнение высказал в субботу военно-дипломатический источник.

Он отметил, что от российского комплекса «Кинжал», со скоростью 10 махов, нет «защиты или противоядия», поэтому вся американская пропаганда о создании для себя и союзников «ядерного зонтика» - просто дырка от бублика, на которую США тянет с натовцев колоссальные ассигнования, пишет РИА Новости.

Говоря о «Кинжалах», источник заверил, что они уже находятся на вооружении российских войск, а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство, пишет RT.



1 марта президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному Собранию рассказал о новейших видах вооружений, которые должны стать гарантами ядерного паритета в мире.