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Источник: Судно «Восток» могло потерпеть крушение из-за шторма

25 Января 2018 в 09:06
Источник: Судно «Восток» могло потерпеть крушение из-за шторма

Рыболовное судно «Восток» пропало в Японском море. К месту срабатывания радиобуя направили сотрудников МЧС, им удалось обнаружить два спасательных жилета. Известно, что на борту находился 21 человек, сообщает «Русская планета».

Тем временем источник в международных службах морского поиска и спасения предположил, что судно могло потерпеть крушение, так как попало в шторм 4-5 баллов, сообщает «Интерфакс». В этом случае оно могло перевернуться из-за сильного ветра и волны.

Сейчас следственные органы проводят проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», отмечают «Новые Известия».

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