Источник: Судно «Восток» могло потерпеть крушение из-за шторма

Рыболовное судно «Восток» пропало в Японском море. К месту срабатывания радиобуя направили сотрудников МЧС, им удалось обнаружить два спасательных жилета. Известно, что на борту находился 21 человек, сообщает «Русская планета» .

Тем временем источник в международных службах морского поиска и спасения предположил, что судно могло потерпеть крушение, так как попало в шторм 4-5 баллов, сообщает «Интерфакс». В этом случае оно могло перевернуться из-за сильного ветра и волны.

Сейчас следственные органы проводят проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», отмечают «Новые Известия» .