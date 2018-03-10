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Источник сообщил о проблемах с закрылками у разбившегося в Сирии Ан-26

10 Марта 2018 в 12:13
Источник сообщил о проблемах с закрылками у разбившегося в Сирии Ан-26

Катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим имела технический характер. Об этом говорят новые подробности, появившиеся в результате расследования.

Как сообщил «Коммерсанту» информированный источник, при заходе не посадку у самолета возникли проблемы с управлением.

«Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров», — рассказал источник.

Он отметил, что при таком раскладе даже опытный экипаж ничего не смог сделать.

Ранее террористы группировки «Джейш аль-Ислам» взяли на себя ответственность за крушение в Сирии Ан-26, принадлежащего Минобороны РФ. Сообщалось, что самолет упал в результате пулеметного обстрела при заходе на посадку. Независимые исследователи из группы Conflict Intelligence Team (CIT) признали эту информацию фейком.

Ан-26 Минобороны России разбился 6 марта при посадке на авиабазе Хмеймим в Сирии. Погибли 39 военнослужащих, пишет Газета.ру

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