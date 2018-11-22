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Источник: Против рэпера Хаски завели уголовное дело

22 Ноября 2018 в 13:17
Источник: Против рэпера Хаски завели уголовное дело

В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Николаевич Кузнецов) возбуждено уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, производство касается умышленного уничтожения или повреждения имущества по ч.1 ст. 167 УК РФ. Адвокат артиста Алексей Аванесян заявил журналистам, что ничего не знает о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального главка МВД данные источников ни опровергли, ни подтвердили.

Напомним, что 21 ноября полиция задержала 25-летнего рэпера у входа в клуб «Bounce» в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях, что клуб обесточен, а ворота на входе электрические, поэтому они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню «Ай». После полицейские усадили его в автомобиль и увезли в ОВД.

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