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Источник опроверг источник. Отказа Израиля от предложения РФ не было

24 Июля 2018 в 08:58
Источник опроверг источник. Отказа Израиля от предложения РФ не было

Источник в израильском правительстве опроверг ранее распространившуюся информацию о том, что Израиль отверг российское предложение о 100-километровой зоне у своей границы, в которой не будет иранских военных, сообщают «РИА Новости».

По словам источника, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху никакие предложения от России не отвергал, передает RT. Источник добавил, что израильская сторона заинтересована в полном выводе иранских сил из Сирии.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свой источник, что Израиль отверг предложение РФ о 100-километровой зоне, куда не входили бы иранские военные. По данным агентства, Нетаньяху заявил, что Израиль не может допустить укрепления иранских позиций даже в 100 километрах от подконтрольной еврейскому государству территории, пишет Газета.ру.

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