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Источник опроверг информацию о госпитализации Добронравова

28 Марта 2019 в 19:42
Источник опроверг информацию о госпитализации Добронравова
ФОТО: РИА Новости

Источник, близкий к окружению поэта-песенника Николая Добронравова, опроверг информацию о его госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что российский поэт-песенник Николай Добронравов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник после того, как потерял сознание. Также сообщалось, что в настоящее время 90-летний автор популярнейших советских песен находится на лечении в стационаре.

Напомним, лауреат Государственной премии СССР, советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов известен, как автор множества песен, среди которых «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Птица счастья» и многие другие.

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