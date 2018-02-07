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Источник: Обыски проходят почти во всех ведомствах Дагестана

7 Февраля 2018 в 14:21
Источник: Обыски проходят почти во всех ведомствах Дагестана
Фото: obzor-smi.ru

Практически во всех министерствах и службах Республики Дагестан в среду, 7 февраля, начались обыски. Выемку документов проводят представители межведомственной комиссии, а также сотрудники центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. Речь идет региональном министерстве финансов, Минздраве Дагестана, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Кроме того, стало известно о полной замене личного состава на постах дорожно-патрульной службы на сводные группы полиции и Росгвардии.

Напомним, ранее в республику прибыла комиссия из Москвы в составе сотрудников центрального аппарата МВД, Генеральной прокуратуры и ФСБ. Комиссия изучала обстоятельства ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаевапо подозрению в коррупции. Проверка выявила масштабные хищения средств из федерального бюджета, в том числе якобы на развитие системы здравоохранения. 

Ранее сообщалось о задержании в Махачкале членов регионального кабмина, сообщает Ura.ru. Чиновников этапировали в Москву. Накануне, 6 февраля, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-премьера Абдусамада Гамидова, двоих его бывших замов, Шамиля Исаев и Раюдина Юсуфова, а также смещенного с поста министра образования региона Шахабаса Шахова, пишет Газета.ру.

По решению врио главы Дагестана Владимира Васильева 5 февраля правительство республики было отправлено в отставку.

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