Источник: На собраниях в поддержку Навального не было юристов

В нескольких регионах России в воскресение прошли «собрания по выдвижению» оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. По словам нескольких источников, на этих акциях не было представителей нотариата, передает РАПСИ.



Отмечается, что нотариус присутствовал только на собрании в Москве. Из этого может следовать, что Навальный изначально не собирался придавать своему выдвижению законный статус везде кроме столицы. Собеседники издания подчеркнули, что собрания преследовали исключительно пропагандистские цели.

Ранее СМИ сообщили, что на собрания в поддержку выдвижения Навального собрались менее 500 человек в каждом муниципальном образовании.