Источник: Делегация сирийской оппозиции отказалась от участия в конгрессе нацдиалога

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От участия в Конгрессе национального диалога Сирии, который проходит в Сочи, отказалась делегация сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции. По данным источника, ее полномочия переданы турецкой делегации.



Во вторник, 30 января, официально открылся конгресс нацдиалога. В нем принимаются участие более 1,5 тыс. человек, которые представляют собой все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Участники конгресса разрабатывают новую конституцию Сирии и формируют конституционную комиссию.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура решил принять участие в конгрессе, пишет Газета.ру.