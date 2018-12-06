Исследователи назвали главный цвет 2019 года

Исследовательский центр Pantone определился с главным цветом 2019 года. Им стал коралловый оттенок Living Coral. Эксперты сравнивают его с цветом подводных рифов и цвет неба в сумерках.

Руководство Института цвета Pantone настаивает на том, что этот оттенок тёплый, гостеприимный и жизнеутверждающий. Напомним, Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев уже на протяжении 18 лет. Цветом уходящего года эксперты назвали Ultra Violet, а 2017-го — Greenery.

Между тем, в конце ноября голубой цвет волос ученицы одной из новосибирских школ стал причиной для конфликта. Из-за необычного оттенка 12-летнюю ученицу выгнали из учебного заведения. В эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил, что школам пора заняться вопросами образования и воспитания, а не цветными волосами.