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Исследователь долголетия Жорес Медведев скончался на 94 году жизни

16 Ноября 2018 в 16:53
Исследователь долголетия Жорес Медведев скончался на 94 году жизни

Российский биохимик, геронтолог Жорес Медведев скончался в Лондоне на 94 году жизни. Об этом сообщил его брат, писатель Рой Медведев, передает РБК. Писатель рассказал, что 14 ноября ученые отпраздновал свое 93-летие, а на следующий день у него произошел сердечный приступ.

По словам Роя Медведева, ученый работал над новой книгой, посвященной проблеме питания и долголетия. Уже написаны 10 глав, однако, эта работа не закончена. Готовые материалы Жореса Медведева будут опубликованы в одном из российских издательств.

Прощание с ученым пройдет в российском посольстве в Лондоне.

Жорес Медведев был лишен советского гражданства после того, как в 1973 году был приглашен работать в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне. На родине его обвинили в антисоветской деятельности. Гражданство ученому было возвращено в 1990 году, однако, Медведев остался работать в Великобритании.

Ранее в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал, почему треть россиян считает, что старость наступает уже в пятьдесят лет.


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