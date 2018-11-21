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Исследование: Почти четверть россиян живёт в режиме жёсткой экономии

21 Ноября 2018 в 10:58
Исследование: Почти четверть россиян живёт в режиме жёсткой экономии

Более 70% россиян вынуждены экономить, а уровень доходов 22% респондентов не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, проанализировав социально-экономическое положение наших соотечественников.

Так, аналитики разнесли полученные данные по четырем группам: зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В первой группе оказалось 22% опрошенных – их доходы не могу позволить минимально необходимый набор продуктов, подчёркивает Ura.ru.

Что касается зоны потребительского риска, то туда попал почти 36% участников опроса. Они могут позволить себе приобретение нормальных продуктов питания и одежды, однако покупка, к примеру, гаджетов или бытовой техники, вызывает у них трудности.

Между тем, ранее стало известно, что доходы россиян в октябре 2018-го выросли в среднем на 1,4%, подчёркивает Русская планета.

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