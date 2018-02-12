Исследована почти вся территория крушения самолета Ан-148

Представитель оперативного штаба на месте чрезвычайного происшествия сообщил РИА «Новости», что на данный момент обследовано 90% территории крушения, по которой разбросаны обломки и фрагменты тел, что составляет 27 из 30 гектаров земли.

«На месте крушения воздушного судна найдены 1400 фрагментов тел и 495 обломков», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что днем 11 февраля в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», совершавший полет из Аэропорта Домодедово в Орск. Связь между экипажем самолета и диспетчером оборвалась через несколько минут после взлета. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все погибли.