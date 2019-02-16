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Испытания новейшего танка Т-90 МС попали на видео

16 Февраля 2019 в 10:15
Испытания новейшего танка Т-90 МС попали на видео

Испытания новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, показал «Уралвагонзавод» (УВЗ). Во время испытаний продемонстрирована работа наводчика-оператора и стрельба в движении боевой машиной. Видео опубликовано телеканалом «Звезда».

На Т-90МС установлена новая динамическая защита третьего поколения модульного исполнения. Это значит, что российской боевой машине не страшны современные противотанковые средства. Кроме того, усовершенствованы качества стрельбы и эргономика танка, а также тактическая мобильность – за счет массы, которая не превышает 50 тонн.

Российская армия получит новые Т-90М в 2019 году, сообщает «Интерфакс». Однако, представители УВЗ официальных комментариев по данному факту не дали. Сославшись на то, что не могут раскрывать информацию о выполнении гособоронзаказа.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что современного оружия в армии РФ мало.

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