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Исполнять обязанности главы Оренбуржья будет топ-менеджер миллиардера Вексельберга

21 Марта 2019 в 11:57
Исполнять обязанности главы Оренбуржья будет топ-менеджер миллиардера Вексельберга
Президент РФ Владимир Путин назначил нового главу Оренбургской области. Временно исполнять обязанности главы региона будет Денис Паслед, до этого занимавший пост председателя правления подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс» и исполнявший обязанности ее генерального директора.

Ранее Путин принял отставку губернатора Юрия Берга, который попросил  освободить его от занимаемой должности. Указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее НСН писала о том, какие перестановке в руководстве регионов произошли в среду, 20 марта.  

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