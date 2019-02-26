Испанская полиция не нашла криминала в смерти Игоря Малашенко

Высший суд Андалусии подтвердил, что в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко нет криминальных признаков.

Как пишет РИА Новости, к такому выводы эксперты пришли, основываясь на данных отчёта о вскрытии. Процедура была проведена накануне, 26 февраля.

Окончательные выводы будут представлены через месяц.

Ранее вдова Малашенко, светская львица Божена Рынска высказала предположение, что ее супруга убили.