Испанская полиция не нашла криминала в смерти Игоря Малашенко

Как пишет РИА Новости, к такому выводы эксперты пришли, основываясь на данных отчёта о вскрытии. Процедура была проведена накануне, 26 февраля.
Окончательные выводы будут представлены через месяц.
Ранее вдова Малашенко, светская львица Божена Рынска высказала предположение, что ее супруга убили.
Как отмечает РИА ФАН, испанская полиция возбудила уголовное дело по факту смерти Малашенко. Он покончил с собой. Рынска утверждает, что виной столь трагического поступка политтехнолога и телевизионщика стали непростые отношения с детьми и бывшей супругой.