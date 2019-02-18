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Испанская газета назвала героями своих солдат, осаждавших Ленинград

18 Февраля 2019 в 10:35
Испанская газета назвала героями своих солдат, осаждавших Ленинград

Испанское издание ABC опубликовало статью, автор которой героизировал бойцов «Голубой дивизии», принимавшей участие в блокаде Ленинграда.

«Голубая дивизия» была собрана из добровольцев Испании, сражавшихся на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны, отмечает «Свободная пресса».

Издание называет этих солдат «бесстрашными и храбрыми бойцами», которые «находясь в тяжелейших условиях и стойко перенося все лишения», «достойно сопротивлялись» Красной Армии в 1943 году, пишет РИА ФАН.

В статье отмечается, что в Красном Бору, в пригороде Ленинграда, 5,9 тыс. легковооруженных испанцев в течение нескольких часов отражали мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии.

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