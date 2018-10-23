Исмаилов написал Путину и назвал себя жертвой

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов написал 12-страничное письмо президенту России Владимиру Путину. Его уже направили в администрацию президента. В нём он признаёт себя жертвой бывших партнёров по бизнесу, которых считает замешанными в коррупционных связях, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

Ситуацию после закрытия рынка Исмаилов и вовсе посчитал несправедливой, поскольку его партнёры получили крупные площади, а его настигло преследование по правоохранительной линии. В свою очередь, как уточняет СМИ, в правоохранительных органах тезисы Исмаилова посчитали не выдерживающими критики.

Напомним, в середине октября Исмаилову предъявили обвинение в организации похищения известного певца Авраама Руссо. Инцидент произошёл ещё в 2004 году.

Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН заявил, что Тельман Исмаилов не способен на убийство.