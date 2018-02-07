Иск к Минкульту из-за «Смерти Сталина» принял суд в Сыктывкаре

Иск к Минкульту по вопросу отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» принял городской суд Сыктывкара, сообщает «Коммерсант». Заседание назначено на 15 февраля.

Истцами выступают юрист «Мемориала» Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун. Они отмечают, что кинолента Армандо Ианнуччи не содержит запрещённой информации, а отзыв удостоверения говорит о неуверенности Минкульта в своей позиции по фильму. Также правозащитники убеждены, что такие действия ведомства нарушают и российское, и международное законодательство.

Напомним, что отзыв прокатного удостоверения картины был осуществлён Минкультом 23 января, за несколько дней до премьеры фильма в России. Почти сразу новость прокомментировала депутат Госдумы, прославившаяся ожесточённой борьбой с другим кино (мелодрамой Алексея Учителя «Матильда»), Наталья Поклонская. Она заявила, что ситуация с картиной показывает защитникам свободы творчества её пределы, отмечает «Русская планета».