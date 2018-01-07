Иск ЕС к России из-за запрета ввоза свинины рассмотрят за 60 дней

Жалоба ЕС, поданная в Арбитражный суд в связи с ограничением импорта свинины в Россию, будет рассмотрена в течение 60 дней. Такие сроки назвали в воскресенье в пресс-службе Всемирной торговой организации.

При этом в ВТО отметили, что при наличии у сторон серьезных разногласий подобные процедуры обычно длятся дольше.

Ранее стало известно, что Брюссель подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать с России 1,39 млрд евро компенсации за ограничение на импорт свинины. Россия запретила ввоз живых свиней и свиноводческую продукцию из стран ЕС в 2014 году после вспышки в Литве африканской чумы свиней, пишет ТАСС.