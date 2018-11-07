Ищенко пойдет на выборы в Приморье наперекор КПРФ

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко решил идти на новые выборы губернатора в качестве самовыдвиженца. Он подал документы в избирательную комиссию, сообщает Ura.ru . Для регистрации кандидатом ему необходимо собрать порядка 7 тысяч подписей избирателей, а также заручиться поддержкой 140 депутатов муниципальных представительных органов власти.

Ранее документы в краевой избирком подали 17 человек, в том числе, временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.