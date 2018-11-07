Ищенко пойдет на выборы в Приморье наперекор КПРФ

Депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко решил идти на новые выборы губернатора в качестве самовыдвиженца. Он подал документы в избирательную комиссию, сообщает Ura.ru. Для регистрации кандидатом ему необходимо собрать порядка 7 тысяч подписей избирателей, а также заручиться поддержкой 140 депутатов муниципальных представительных органов власти.
Ранее документы в краевой избирком подали 17 человек, в том числе, временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.Ищенко принимал участие в сентябрьских выборах губернатора в качестве кандидата от КПРФ. Он, а также действовавший глава Приморья Андрей Тарасенко выдвинули тогда взаимные обвинения в нарушениях во время голосования. Избирком признал результаты выборов недействительными. Новое голосование назначено на 16 декабря. Ранее КПРФ отказалась повторно выдвигать Ищенко на выборы от партии.
Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН посчитал такой ход компартии хитрой уловкой.