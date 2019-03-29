Ишаев не доволен своим домашним арестом

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев не согласился со своим наказанием в виде домашнего ареста и обжаловал его. Защита настаивает на освобождении под залог в 15 миллионов рублей, сообщает телеканал 360. Такое же требование поступило во время судебного заседания.

Ранее журналисты выяснили подробности жизни родственников Виктора Ишаева, обвиняемого в хищении денежных средств компании «Роснефть». Как выяснилось, некоторые из близких экс-губернатора попадали в криминальные хроники, передает Ura.ru. Так, сын Ишаева Дмитрий несколько раз чудом избежал уголовной ответственности за избиение 63-летнего тестя, который попал в реанимацию. Кроме того, Ишаев-младший не попал под суд, когда из окна квартиры, в которой он находился, выпала его 18-летняя любовница, и позднее, когда его законную супругу обнаружили мертвой в собственной квартире.

Ишаева задержали 28 марта, предъявив ему обвинение в крупном мошенничестве. Следователи предполагают, что в 2014–2017 годах он дал «Роснефти» в аренду помещение, запросив сумму денег, в разы превышающую ее реальную стоимость. Сумма ущерба составила порядка пяти миллионов рублей, пишет Газета.ру. В итоге Ишаева поместили под домашний арест до 27 мая.