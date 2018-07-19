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Исаев рассказал о предстоящем широком обсуждении закона о пенсиях

19 Июля 2018 в 16:41
Исаев рассказал о предстоящем широком обсуждении закона о пенсиях

Правительство внесенными пенсионными изменениями по сути предложило новый общественный договор. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, сейчас появился целый класс работающих пенсионеров и пенсия в ее значении исчезает, ее перестают выплачивать по утрате трудоспособности и она не обеспечивает достойный уровень жизни.

По мнению депутата, правительство внесло предложение по сохранению пенсионной системы, передает regnum.ru.

Исаев добавил, что предстоит широкое обсуждение предложений кабмина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона по изменениям в пенсионной системе будет рассматриваться в нижней палате парламента в течение не одного месяца, как обычно, а двух – до 24 сентября.

В четверг проект закона о пенсиях депутаты рассмотрели в первом чтении, пишут «Дни.ру».

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