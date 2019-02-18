Ирландия отказалась от Sukhoi Superjet 100

Ирландская авиакомпания CityJet решила больше не использовать самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Это был единственный перевозчик в Европе, который имел в своем авиапарке российские лайнеры. Семь «суперджетов» CityJet получила в лизинг в 2016—2017 годах, пишут «Ведомости». По данным издания, возможной причиной решения стало изменение ирландской авиакомпанией бизнес-модели.

В октябре 2015 году было подписано соглашение на поставку компании 15 самолетов «Сухого».

Ранее российское правительство приняло решение о закупке самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает Ura.ru.

9 октября самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Улан-Уде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время жесткой посадки. При приземлении у лайнера отломилась задняя стойка шасси, он выкатился за пределы ВПП, в результате чего получил сильные повреждения. Хотя по предварительным данным, причиной ЧП называется гололед, пилот-инструктор Андрей Краснопёров заявил НСН, что, скорее всего, виноват был пилот воздушного судна