Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел РФ

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Президент России Владимир Путин назначил Ирину Волк помощником министра внутренних дел РФ. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как напоминает АГН «Москва», Волк с 2017 года была официальным представителем МВД России. А до этого она была руководителем пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Москве.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должностей девять генералов различных силовых структур и федеральных ведомств освобождены от должностей. Изменения затронули МВД, СКР, МЧС и прокуратуру. В частности, своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, старший помощник председателя Следственного комитета России Ирина Зейберт. Также от должности были освобожден начальник УФСИН по Кировской области Владимир Никитеев.