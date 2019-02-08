Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел РФ

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Как напоминает АГН «Москва», Волк с 2017 года была официальным представителем МВД России. А до этого она была руководителем пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Москве.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должностей девять генералов различных силовых структур и федеральных ведомств освобождены от должностей. Изменения затронули МВД, СКР, МЧС и прокуратуру. В частности, своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, старший помощник председателя Следственного комитета России Ирина Зейберт. Также от должности были освобожден начальник УФСИН по Кировской области Владимир Никитеев.
Генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в эфире НСН после ареста сенатора Арашукова заявил, что необходимо начать служебные проверки ведомств, ответственных за согласование за его назначение.