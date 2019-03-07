Иран заявил о мощной поддержке со стороны России по СВПД

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран получил мощную поддержку со стороны России, Китая и ряда европейских стран по ядерной сделке от 2015 года, из которой в прошлом году решили выйти Соединенные Штаты Америки. Об этом замглавы иранского МИД заявил журналистам в Вене итогам заседания совместной комиссии по обзору Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает НСН со ссылкой на Associated Press.

Аббас Аракчи отметил, что оставшиеся члены СВПД, а именно Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, признали, что соглашение может выжить только в случае, если Тегеран сможет получать свои преимущества от сделки. Замглавы МИД Ирана добавил, что все участники встречи подтвердили свою готовность работать над соглашением дальше.

Напомним, что СВПД предполагает освобождение Ирана от санкций в обмен на ограничение ядерной программы этой страны. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и возобновлении американских санкций в отношении Тегерана. Европейские страны-участники СВПД для содействия торговле с Тегераном в обход санкций США начали разрабатывать инструмент внешнеторговых расчетов INSTEX.