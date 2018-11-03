Иран наладил серийное производство истребителей

Серийное производство первого реактивного истребителя Kowsar‍ запущено в Иране. Церемония открытия производственной линии состоялась в субботу в городе Исфахан.

Производство истребителей запущено на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании, которая управляется Иранской организацией авиационной промышленности Минобороны.

Первый показательный полет истребитель Kowsar‍ совершил еще в августе 2018 года. Машина оснащена бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения и способна нести на себе различное вооружение. Истребители будут применяться в коротких миссиях воздушной поддержки, пишет РИА Новости.

Ранее НСН сообщала, что жесткие американские санкции в отношении Ирана и тех стран, которые сохранят с ним торговые отношения, вступят в силу 5 ноября. При этом Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай договорились создать механизм, который позволит осуществлять торговлю с Ираном в обход американских санкций. Также стало известно, Иран будет доставлять свою нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие заводы в Россию.