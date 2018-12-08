«ИрАэро» приостановила перевозку туристов на Хайнань

Авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря приостановила выполнение программы перелетов на Хайнань из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» (ООО «Тревел Дизайнерс»). На острове находятся около 1500 российских туристов, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

Также приостановлена до полного погашения задолженности перевозка туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва.

Иногородние пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу за 7 декабря до 12:00 8 декабря размещены авиакомпанией в гостинице в Челябинске.

Туристам рекомендуется взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации «Турпомощь» по телефону +7 (499) 678-1203.

Авиакомпания уведомила Ростуризм, Минтранс и Росавиацию, передает «Интерфакс».

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