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«ИрАэро» приостановила перевозку туристов на Хайнань

8 Декабря 2018 в 00:14
«ИрАэро» приостановила перевозку туристов на Хайнань

Авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря приостановила выполнение программы перелетов на Хайнань из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» (ООО «Тревел Дизайнерс»). На острове находятся около 1500 российских туристов, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

Также приостановлена до полного погашения задолженности перевозка туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва.

Иногородние пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу за 7 декабря до 12:00 8 декабря размещены авиакомпанией в гостинице в Челябинске.

Туристам рекомендуется взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации «Турпомощь» по телефону +7 (499) 678-1203.

Авиакомпания уведомила Ростуризм, Минтранс и Росавиацию, передает «Интерфакс».

Список мест, куда поедут россияне на рождественские каникулы, в этом году существенно отличается от традиционного. Если раньше толпы туристов наполняли столицы ведущих стран Европы, то теперь в топ-5 уголков планеты для новогоднего отдыха вошли малознакомые россиянам места. Об это в эфире НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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