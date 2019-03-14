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Ипотечную ставку в России могут снизить до 6%

14 Марта 2019 в 21:25
Ипотечную ставку в России могут снизить до 6%

У Банка России хватит средств для снижения ипотеки, заявил РИА ФАН депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг.

«Если ЦБ РФ будет выдавать банкам на ипотеку целевое фондирование, то проценты по ипотеке могут снизиться до 7% и даже до 6%. При этом снижение процентные ставок по ипотеке всегда оживляет жилищное строительство», — объяснил он.

Денег у регулятора, по словам депутата, для этих целей достаточно.

Парламентарий предположил, что в Центробанке беспокоятся, что если банкам давать деньги под дешевые кредиты, то они потратят их на что-то другое, вложат в более выгодные проекты.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал вернуть размер ставки по ипотеке в ближайшее время к 8%, а к 24 году — ниже этого уровня. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья немного подросли – в среднем до 10,5-11%.

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