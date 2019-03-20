Инвесторам презентуют земельные участки на роуд-шоу в Москве

Презентация земельных участков под инвестиционные проекты состоится 26 марта в Москве в рамках «Биржи торгов». Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве по адресу улица Покровка,47. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Инвесторам представят несколько крупных земельных участков, в том числе площадку в районе ТПУ «Пятницкое шоссе» для возведения автозаправки с придорожным сервисом и ТПУ «Нагатинская» под строительство торгового центра.

В ходе мероприятия представители правительства Москвы и АО «Мосинжпроект» подробно расскажут об технико-экономических характеристиках объектах. Для участия в обсуждении лотов приглашены представители консалтинговых и строительных компаний. Начало презентации запланировано на 15:30, необходима предварительная регистрация по телефону (495) 957-75-00, доб. 57-125 или почте KasatkinEE@mos.ru.