Инвестор отреставрирует особняк Мельникова в Москве

Трехэтажный особняк Виктора Мельникова в Пресненском районе Москвы выставили на продажу через аукцион. Победитель торгов восстановит памятник архитектуры, сообщили в Департаменте Москвы по конкурентной политике.

Единым лотом с особняком выставлены еще два здания по адресу: Волков переулок, дом № 15, строение 1-3. Здания общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров являются частью ансамбля небольшой усадьбы. Постройки в стиле модерн принадлежали потомственному почетному гражданину Виктору Мельникову, совладельцу торгового дома «В.К. Мельников, Н.И. Кусаков и Ко». Начальная стоимость лота составляет 51,9 миллиона рублей.

Статус и история дома, а также расположение в пят минутах ходьбы от метро «Краснопресненская» делают объект привлекательным с инвестиционной точки зрения, отметила PR-директор Savills в России Оксана Кобзарева

«Особняк на Волковом переулке интересен с инвестиционной точки зрения, так как обладает рядом преимуществ. Это и расположение в тихом переулке в центре города неподалеку от метро «Краснопресненская», и статус, и история дома, а также собственная огороженная территория и отдельный вход. Стартовая стоимость лота не менее привлекательна. Даже если в ходе торгов цена возрастет, объект по-прежнему останется инвестиционно привлекательным», - сказала Кобзарева.

Перспективность проекта оценил и руководитель направления по работе с коммерческой недвижимостью ГК «Инград» Юрий Тараненко.

«Выставленный объект отличается не только уникальной архитектурой, но и привлекательной локацией. Данный район является одним из самых востребованных не только в плане коммерческой, но и жилой недвижимости. Предложенная стартовая цена гораздо ниже рыночной. Первая линия, наличие трех самостоятельных зданий позволит разместить небольшой узкопрофильный медицинский центр, косметологию или стоматологию. Исходя из всех условий и характеристик, комплекс зданий Мельникова можно оценить как высокоперспективный проект с точки зрения инвестиций и развития бизнеса», - поделился Тараненко.

По его мнению, стартовая цена может вырасти в три раза.