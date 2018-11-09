Инвалидное кресло Хокинга продали по 400 тысяч долларов

Также на торги выставили диссертацию Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся Вселенных».
Покупатель предложил 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену.
Как пишет издание «Сводобная пресса», все вырученные средства передадут благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона.
Знаменитый физик, посвятивший себя исследованию черных дыр, ушел из жизни 14 марта нынешнего года в своем доме в Кембридже. Причем, большую часть своей жизни он провел в инвалидном кресле.
Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Анатолий Черепащук в эфире НСН рассказал о главных заслугах Хокинга, которые открыли новые горизонты для науки и эволюции человеческой мысли.