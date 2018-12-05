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Интервью Медведева впервые будут транслировать на YouTube и «ВКонтакте»

5 Декабря 2018 в 17:51
Интервью Медведева впервые будут транслировать на YouTube и «ВКонтакте»

Интервью Дмитрия Медведева пяти телеканалам впервые будет транслироваться в прямом эфире в аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на канале правительства России на YouTube.

Как отмечает РИА Новости, завтра, 6 декабря, премьер-министр подведет итоги года в интервью пяти российским телеканалам. В их числе впервые будет один региональный.

Между тем, ранее стало известно, что 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие традиционно начнется в полдень по Москве, напоминает RT .

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