Интервью Медведева впервые будут транслировать на YouTube и «ВКонтакте»

Интервью Дмитрия Медведева пяти телеканалам впервые будет транслироваться в прямом эфире в аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на канале правительства России на YouTube.

Как отмечает РИА Новости, завтра, 6 декабря, премьер-министр подведет итоги года в интервью пяти российским телеканалам. В их числе впервые будет один региональный.

Между тем, ранее стало известно, что 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие традиционно начнется в полдень по Москве, напоминает RT .