Интернет-трибунал создан в Шанхае

В Шанхае создан интернет-трибунал, специализирующийся на разбирательстве связанных с интернетом гражданских и коммерческих дел.

Такие дела, как споры в области интернет-торговли, будут рассматриваться в режиме онлайн.

Данный трибунал уже принял 106 дел о покупках и нарушениях в интернете и других вопросах.

Первый интернет-суд в Китае был создан в августе прошлого года в восточнокитайской провинции Чжэцзян, передает «Синьхуа».

В Китае большинство пользователей (95 %) подключены к Интернету через высокоскоростные соединения[5]. Крупнейшими провайдерами являются China Telecom (48% рынка), China Unicom (16%) и China Mobile (11%), предоставляющие как услуги домашнего подключения, так и сотовой связи, включая WAP и мобильный интернет посредством EDGE (CDMA для сети China Telecom).

В крупных городах распространены интернет-кафе. Для работы в интернет-кафе обязательно предъявление паспорта; в Пекине владельцы кафе обязаны хранить для официальных записей фотографии всех посетителей.

Доступ к иностранным сайтам изнутри материкового Китая ограничивается правительством Китая в целях цензуры. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанные с государственной безопасностью, а также по «чёрному списку» адресов сайтов.

Иностранные поисковые машины, работающие в Китае, включая Google, Yahoo и Microsoft (поиск BingSearch), согласились аналогичным образом фильтровать результаты поиска. Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий, что позволяет выявить автора незаконного содержимого.