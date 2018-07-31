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Интернет-компании не смогли исполнить закон «Яровой»

31 Июля 2018 в 10:22
Интернет-компании не смогли исполнить закон «Яровой»

Интернет-компании не могут исполнять требования закона «Яровой», вступившего в силу 1 июля, из-за отсутствия подзаконных актов. Как пояснили собеседники РБК, до сих пор остаётся неясным, каким образом компании должны передавать правоохранителям информацию о переписке и разговорах пользователей.

Как отметил один из собеседников издания, никто из компаний не начал хранение данных, так как нет соответствующих разъяснительных инструкций. Возможно, что они появятся к концу лета, когда их разработает Минэкономразвития.

При этом в Роскомнадзоре изданию сообщили, что «дополнительных подзаконных актов не требуется». Нарушений в работе организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) по данным ведомства при этом не наблюдается, так как служба проверок не проводила.

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