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Интерес к творчеству Началовой вырос в сотни раз после смерти певицы

26 Марта 2019 в 23:28
Интерес к творчеству Началовой вырос в сотни раз после смерти певицы

Количество просмотров музыкальных клипов и роликов певицы Юлии Началовой на площадке Youtube после ее смерти возросло в среднем в 380 раз, свидетельствуют данные портала socialblade.com.

В первый день после смерти Началовой 1,72 миллиона пользователей из России посмотрели ролики на канале исполнительницы в Youtube. За 10 дней на канале зафиксирован огромный всплеск просмотров — порядка 11,4 миллиона. На канал Началовой подписалось 24 тысячи человек. Количество просмотров возросло в 380 раз, пишет РИА ФАН.

Официальная причина смерти Юлии Началовой, подтвержденная вскрытием, заражение крови — сепсис. Врачам, которые боролись за жизнь певицы, удалось справиться с первой волной сепсиса. Вторая стала для Началовой фатальной. Исполнительница умерла 16 марта. Её было 38 лет.

21 марта Юлию Началову похоронили на Троекуроском кладбище столицы. Простится с ней пришли сотни поклонников её творчества, родные, близкие, а также многочисленные коллеги по цеху. Поклонники проводили артистку продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».

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