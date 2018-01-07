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Институт национальной памяти обвинил СССР в оккупации Украины

7 Января 2018 в 12:19
Институт национальной памяти обвинил СССР в оккупации Украины

Пребывание Украины в составе СССР с 1921 по 1991 годы было оккупацией страны коммунистическим режимом. Такое мнение высказал 7 января директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он отметил, что в существовавшей с 1917 года Украинской народной республике советские власти  сначала насильно установили большевистский режим, а затем коммунистический. Это доказывает, что Украина на протяжении всего советского периода находилась «под оккупацией», пишут «Известия».

Отметим, что Украина не первая из республик бывшего СССР заявила об оккупации советским режимом. Ранее с аналогичными заявлениями выступали прибалтийские страны.

 

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