Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва.

Предложения для поставщиков Москвы.

Театр Романа Виктюка ищет подрядчика, который изготовит, смонтирует, разместит и демонтирует наружную рекламу, в частности рекламные плакаты на рекламных конструкциях. Начальная стоимость контракта - 2,6 млн рублей. Заявки принимаются до 2 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Институт Генплана Москвы» закупает квадрокоптеры. Начальная стоимость контракта – 635 тыс. рублей. Прием заявок на участие проводится до 2 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставщика компьютерной техники для нужд «Московского центра качества образования» выберут с помощью электронного аукциона. Начальная цена контракта – 1,7 млн рублей. Заявки принимаются до 1 марта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ