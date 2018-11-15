Instagram назвала ошибкой разблокировку аккаунта Кадырова

Социальная сеть Instagram назвала ошибкой восстановление его аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова. Профиль был заблокирован 11 месяцев назад, накануне стало известно, что Instagram разблокировал аккаунт. Кадыров назвал это «торжеством справедливости», отметив, что почти год «миллионы подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук», отмечает RT.

Однако 15 ноября аккаунт главы Чечни снова был заблокирован. В соцвети пояснили, что его разблокировка была ошибкой, передает Ura.ru.

Между тем, первый пост после снятия блокировки Кадыров посвятил своему пистолету. Он признался, что спит с оружием в руке, назвав его «боевым товарищем» и «братом», который сказал много «свинцовых „слов“ врагам и негодяям».

В эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал, чем опасны социальные сети и как снизить до минимума время виртуального общения.

