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Инспектор ДПС обстрелял дом своего начальника и покончил с собой

27 Февраля 2019 в 20:39
Инспектор ДПС обстрелял дом своего начальника и покончил с собой

Полиция выясняет обстоятельства ЧП в Частинском районе Пермского края, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Прошлой ночью неизвестный произвел несколько выстрелов из карабина в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе.

Полицейские установили, что к происшествию был причастен инспектор ДПС, находящийся в очередном отпуске. После инцидента мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данным местных СМИ, мужчина стрелял в дом своего начальника .

Возбуждено уголовное дело.

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