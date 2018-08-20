Иностранцы с 2019 года будут ездить в Калининград по электронной визе

Иностранцы смогут получать электронные визы для посещения Калининграда. Предполагается, что электронные документы Россия введет с 1 июля 2019 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте внешнеполитического ведомства. Она уточнила, что до этого времени будет составлен список стран, граждане которых смогут посещать Калининград по электронной визе, передает RT.

Граждане 18 стран с августа 2017 года получили возможность посещать по электронной визе регионы Дальнего Востока, где установлен режим свободного порта.