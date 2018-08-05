Иномарку за 6 млн рублей угнали у церковной хористки

В Санкт-Петербурге у певчей церковного хора злоумышленники угнали Lexus LX450. Стоимость этого внедорожника составляет порядка 6 миллионов рублей, информирует городское издание «Фонтанка.ру».

Как уточняет Газета.ру , иномарка с самарскими номерами пропала со стоянки на Рыбацком проспекте вечером в субботу, 4 августа. По предварительным данным, владелица внедорожника - 52-летня участница хора Вознесенского собора Русской православной церкви. Женщина приехала в Санкт-Петербург в гости к сыну.

Причём в багажнике авто был ещё складирован велосипед Land Rover.