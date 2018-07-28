Информацию о коме Кобзона опровергла его сестра

Народный артист СССР Иосиф Кобзон проходит плановое лечение в Москве. Информация о том, что артист находится в коме, не соответствует действительности. Об этом рассказала журналистам сестра артиста.

Она рассказала, что после сообщений СМИ была вынуждена обзванивать родственников, которые, узнав о коме Кобзона, были «в обмороке».

«Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство», — заявила Гелена, слова которой приводит RT.

Сестра артиста добавила, что Иосиф Кобзон в настоящее время пьет кофе с супругой и медсестрой.

Ранее СМИ сообщили, что Кобзон, находящийся на лечении в одной из московских больниц, впал в кому.