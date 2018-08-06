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Инфляция в Венесуэле превысила 10600%

6 Августа 2018 в 21:11
Инфляция в Венесуэле превысила 10600%

Рост цен в Венесуэле с начала года составил 10664%, сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Венесуэле может достичь 1 миллион процентов к концу года, передает ТАСС.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. С 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства.

Этот закон, по мнению председателя НУС Диосдадо Кабельо, может остановить катастрофу в экономике.

Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.

Также Венесуэлу с 20 августа ожидается деноминация национальной валюты, с которой будут убраны сразу пять нулей.

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме — повышении цен. При административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать подавленную форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит.

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