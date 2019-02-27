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Инфантино назвал введение VAR достижением ФИФА

27 Февраля 2019 в 20:24
Инфантино назвал введение VAR достижением ФИФА

Введение на чемпионате мира 2018 года системы видеопомощи арбитрам (VAR) является одним из главных достижений Международной федерации футбола, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам футбольного саммита в Риме.

Также к достижениям ФИФА Инфантино отнес женский футбол. Чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года, ближайший состоится в нынешнем году во Франции, передает ТАСС.

Как сообщалось, в футбольной Лиге чемпионов впервые отменили гол после просмотра видеоповтора (VAR). Это произошло в матче между «Аяксом» и мадридским «Реалом» в матче 1/8 финала. Голландцы забили гол на 37-й минуте, однако видеоассистенты убедили рефери обратиться к повтору. Арбитр смотрел на экран в течение трёх минут, и после этого отменил гол. Причина – положение вне игры.

Напомним, исполком УЕФА утвердил использование VAR с 1/8 финала Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы в декабре 2018 года.

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