Индия заявила об уничтожении истребителя Пакистана

В результате инцидента в небе над Кашмиром ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный боевой самолет - МиГ-21. Об этом объявили в министерстве иностранных дел республики. Там подчеркнули, что дали достойный отпор Пакистану, который попытался атаковать военные объекты на индийской стороне в ответ на контртеррористические действия Индии против боевиков в Кашмире, сообщает Times of India.

«Пакистанская авиация была своевременно обнаружена, индийскими ВВС был дан мгновенный ответ», - цитирует «Свободная пресса» представителя внешнеполитического ведомства Индии. Сейчас МИД проверяют информацию о задержании пилота МиГ-21 пакистанской стороной. Ранее Исламабад заявил, что в районе Кашмира сбиты два истребителя ВВС Индии. Также утверждалось, что задержаны два индийских лётчика.

Кашмир населен мусульманским большинством. Эта территория разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами от Великобритании в 1947 году противостояние в этом районе остается главным камнем преткновения в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом.

14 февраля 2019 года террорист-смертник подорвал автобус с индийскими полицейскими, в результате чего погибли более 40 человек. 25 февраля индийские истребители атаковали лагерь террористической группировки, которая взяла на себя ответственность за нападение на автобус.

